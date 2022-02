Grausiger Fund in Puchberg

Ein sonniger Wintertag, der Schnee glitzert, der Berg im Hintergrund, dann der Schock: eine Blutspur. Sie führt zu einem verendeten Reh mitten auf einem beliebten Wanderweg am Rande des Gemeindegebietes. So endete der Ausflug einer Spaziergängerin (Name ist der Redaktion bekannt) vergangenen Mittwoch um die Mittagszeit.

Die Gemeinde und damit der betraute Jäger wurden benachrichtigt, eine Anzeige bei der Polizei eingebracht. Aufgrund der offensichtlichen Verletzungen vermutete die Finderin einen freilaufenden Hund als Täter.

Die NÖN hat nachgefragt. „Es handelte sich um ein schwaches Rehkitz“, klärte Aufsichtsjäger Erich Wanzenböck die Sachlage auf, „vermutlich war es ein Fuchs, wie ich anhand der Bissspuren am Hals festgestellt habe, oder ein Hund in der Größe eines Fuchses. Bei einem Hund hätte ich wahrscheinlich aber mehr herumliegende Haarbüschel gefunden. Das war überhaupt nicht der Fall.“

Nichtsdestotrotz komme es natürlich immer wieder vor, dass leinenlose Hunde Wildtiere verfolgten, meint der erfahrene Jäger. Auch Jagdausschussobmann und Grundbesitzer Peter Eibl kann davon ein Lied singen: „Gerade in der Coronazeit sind jetzt viele Menschen unterwegs, die ihre Hunde auch auf Weideflächen und Forststraßen frei herumlaufen lassen“, die verschmutzten Nutzflächen seien für die betroffenen Landwirte ein großes Problem.

Einen wertschätzenden Umgang mit Mensch, Tier und Natur legt auch Susanne Kerbl, Hundetrainerin bei „Hundherum“, Hundebesitzern ans Herz. „Man kann seinem möglicherweise jagdlich ambitionierten Vierbeiner auch einen qualitativ tollen Spaziergang bieten, wenn man ihn an einer langen Leine (z. B. Schleppleine) führt“, gibt sie zu bedenken, „wenn der Hund nicht gut abrufbar ist, sollte er auch im Wald- und Wiesenbereich an der Leine bleiben.“ An öffentlichen Orten im Ortsgebiet seien ohnehin Leine oder Beißkorb vorgeschrieben. „Es gilt Wiesen, bebaute Äcker und den Wald und deren Bewohner zu schützen. Dazu gehört auch, dass ich die Hinterlassenschaften meines Hundes wegräume.“

