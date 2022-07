Reha-Zentrum Hochegg feiert den „Fünfziger“

Werbung

Rund 3.300 Patientinnen und Patienten betreut das Rehabilitationszentrum Hochegg (Marktgemeinde Grimmenstein) Jahr für Jahr – der Schwerpunkt liegt auf Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und der Atemwege. Am Freitagvormittag beging die rund 240 Beschäftigte zählende Einrichtung im Rahmen eines Festaktes ihren 50. Geburtstag – aufgrund der aktuellen Corona-Infektionslage aber mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Das Feiern wolle man sich aber keinesfalls nehmen lassen, erklärte PVA-Generaldirektor Winfried Pinggera in seiner Eröffnungsrede – das Fest solle schließlich „ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht“ sein, so Pinggera.

1898 als Heilanstalt eröffnet

Die Geschichte des Reha-Zentrums Hochegg, das 1972 ganz offiziell als Haus der PVA eröffnet wurde, hat aber eigentlich eine noch viel weiter zurückliegende Geschichte: 1898 wurde in der heilklimatisch günstigen Lage ein Privatsanatorium für Lungenkranke und 1918 eine Heilanstalt für lungenkranke Soldaten des Ersten Weltkrieges errichtet. 1972 wurde es schließlich – von Bundespräsident Franz Jonas – mit 260 Betten eröffnet.

Ist man seit vielen Jahren darauf ausgerichtet, schwer betroffene Herz- und Lungenpatienten zu rehabilitieren, ist das Aufgabengebiet seit Corona gewachsen: „Seit der Pandemie hat sich das Spektrum um Patientinnen und Patienten erweitert, die nach einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden mussten und mit schwersten Lungenveränderungen zur Aufnahme in das Rehabilitationszentrum Hochegg kommen“, so PVA-Chefarzt Martin Skoumal.

Politik sieht „zentrale Säule“

Als zentrale Säule der österreichischen Gesundheitsversorgung würdigten die politischen Vertreter das Haus. Im Reha-Zentrum Hochegg gehe es „um viel mehr als um Schmerzfreiheit, sondern darum, Menschen wieder am Leben teilhaben zu lassen“, zeigte sich Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) überzeugt. Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (ÖVP) überbrachte der Reha-Mannschaft Grüße von Neunkirchens Ex-Gemeinderat Reinhard Glöckel. Er wurde nach einem Herzinfarkt ebenso in Hochegg betreut, „und er hat gesagt, dass das Haus top ist und die Menschlichkeit im Vordergrund steht“, so Hauer.

Gäste bei der „Geburtstagsfeier“ waren neben der Kollegialen Führung auch Pfarrer Ulrich Dambeck sowie die Bürgermeister Engelbert Pichler (Grimmenstein) und Engelbert Ringhofer (Thomasberg, beide ÖVP). Die Trachtenkapelle Edlitz-Grimmenstein-Thomasberg umrahmte die Feier musikalisch, Julia Schütze (ORF NÖ) führte durchs Programm.

Aktuell verfügt das Reha-Zentrum über 231 systemische Betten in 203 Einzelzimmern inklusive sieben Zwei- und sieben Dreibettzimmern.

