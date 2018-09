Eine ungeahnte Chance großer Werbung und Medienpräsenz tut sich für die Region auf: Für die TV-Sendung „9 Plätze - 9 Schätze“ kämpft das Höllental um einen begehrten Finalplatz am 26. Oktober.

Alle Jahre wieder werden in der ORF-Show die schönsten Plätze Österreichs gesucht – dieses Mal vielleicht auch mit Beteiligung aus dem Bezirk Neunkirchen. In der Vorausscheidung für Niederösterreich hat es neben der Burgruine Aggstein und der Stopfenreuther Au im Nationalpark Donau-Auen auch das beeindruckende Höllental in die Bundesländervorausscheidung geschafft.

Voting bis 23. September

Vorgestellt werden die drei Schätze Niederösterreichs in „Niederösterreich heute“ (das Höllental wird am 18. September gezeigt, Anm. d. Red.) sowie in Radio Niederösterreich.

Und ab diesem Mittwoch gilt es dann – voten, voten, voten! „Bis Sonntag, 23. September kann man telefonisch seine Stimme abgeben“, hofft die Gemeinde Reichenau auf viele Fans des Höllentals. Wie die Abstimmung genau funktioniert, ist am Mittwoch, 19. September, bei „Niederösterreich heute“ zu sehen.

Ysperklamm erreichte dritten Platz

Im Vorjahr war es der Körbersee in Vorarlberg, der die Zuschauer am meisten begeistern konnte. Aus Niederösterreich wurde damals übrigens die Ysperklamm ins Rennen geschickt. Sie hat es auf den dritten Platz geschafft. Am 26. Oktober werden wir sehen, ob es Niederösterreich oder sogar der Bezirk auf’s Stockerl schafft...