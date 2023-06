Turbulenzen: Intendantin Maria Happel springt als Darstellerin ein

In der Produktion „Die Präsidentinnen“ bei den Festspielen Reichenau kommt es kurzfristig zu personellen Veränderungen. Therese Affolter schlüpft in die Rolle der „Mariedl“, Intendantin Maria Happel höchstpersönlich wiederum übernimmt die Rolle der „Erna“. Urspünglich waren Marcello De Nardo („Erna“) beziehungsweise Petra Morze („Mariedl“) für die Rollen vorgesehen. „Persönliche Gründe“ seien dafür ausschlaggebend, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Die Premiere von „Die Präsidentinnen“ findet wie geplant am Freitag, den 7. Juli, statt. Die Vorstellungen am 23. und 30. Juli sowie am 4. August werden jedoch „aus dispositionellen Gründen ersatzlos gestrichen“, wie es heißt. Karten für diese Vorstellungen können getauscht werden oder werden rückerstattet.

„In meiner Position als künstlerische Leiterin sehe ich es als selbstverständlich an, die Produktion ,Die Präsidentinnen' für die Festspiele Reichenau durch mein Mitwirken zu sichern. Insbesondere danke ich Therese Affolter, dass sie sich bereit erklärt hat, hier spontan einzuspringen und die Rolle der ,Mariedl' zu übernehmen“, wird Maria Happel in der Aussendung zitiert.

Dem ORF NÖ gegenüber erklärte Happel am Mittwoch in einem Interview, dass Turbulenzen der Grund für die Umbesetzung gewesen seien. „Zwei Darstellerinnen möchten nicht mehr miteinander auf die Bühne und wir haben keine Basis gefunden. Die Konsequenz war, um die Festspiele zu sichern und vor allem die Premiere, dass wir schnell Ersatz finden“, so Happel.