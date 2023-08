Premiere: Erstmals posen Brüder für den Jungbauernkalender

Der 25-jährige Marcus Döller arbeitet hauptberuflich im Maschinenbau, findet aber seine wahre Leidenschaft in der Landwirtschaft. Genauso wie sein 23-jähriger Bruder David, der hauptberuflich bereits in der Landwirtschaft tätig ist. Gemeinsam mit ihren Eltern betreuen sie einen Viehbestand von 150 Kühen. Für die Jungbauern-Brüder war es schon ab dem 15. Lebensjahr klar, dass sie in die Fußstapfen ihrer Eltern treten werden.

„Der Gedanke, beim Jungbauernkalender mitzumachen, entstand aus einer Spaßidee beim Fortgehen“, erzählt Marcus Döller. Doch aus einer vermeintlichen Spaßaktion wurde rasch Realität, als sie als erstes Brüderpaar den Mut fassten, sich bei dem Jungbauernkalender-Shooting anzumelden. Der Freundes- und Bekanntenkreis reagierte durchwegs positiv auf die Teilnahme der beiden Jungbauern. „Die Meinung der anderen ist uns relativ egal, aber wir haben hauptsächlich positive Reaktionen auf unsere Teilnahme bekommen“, so die Brüder.

Die Brüder David und Marcus Döller. Foto: Jungbauernkalender

Die Jury hat sich nach einem Casting schlussendlich für Marcus und David Döller entschieden und sie zum Shooting nach Loipersdorf eingeladen, wo sie im Wald mit Motorsägen posierten. Die Frage, wer das Cover des Jungbauernkalenders 2024 schmückt, ist noch unklar. Die Antwort liegt nun im Urteil der Online-Community, denn ein Voting auf den Instagram- und Facebook- Kanälen des Jungbauernkalenders läuft bis zum 18. August.

Aus der Sicht der Brüder ist es wichtig, der Landwirtschaft einen modernen Touch zu verleihen, besonders im Hinblick auf soziale Medien. Dank der Reichweite auf den verschiedenen Plattformen sei es möglich, die landwirtschaftliche Branche über Bildschirme hinweg vielen Menschen näherzubringen, meinen sie.