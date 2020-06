Trio verstieg sich auf Rax: Von Bergrettern abgeseilt .

Drei junge Bergsteiger aus Wien sind gestern, Samstag, auf der Rax in Niederösterreich in eine missliche Lage geraten: Am Weg ins Tal nahmen die zwei Männer und eine Frau statt dem Wachthüttelkamm irrtümlich einen ungesicherten Klettersteig, berichtete die Bergrettung.