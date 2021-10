Wegen Waldbrand in Hirschwang: Bundesstraße B 27 gesperrt!

Die Löscharbeiten in Hirschwang an der Rax wurden auch heute, Mittwoch – am bereits dritten Tag – fortgesetzt. Um ein Übergreifen der Flammen auf die Rax zu verhindern, wurde die Bundesstraße B 27 ab dem Eingang ins Höllental bis auf weiteres gesperrt – die Maßnahme gilt seit 15 Uhr.

Eine Bilanz über die ersten Tage zogen am Vormittag Spitzenvertreter von Feuerwehr und Land, wir hatten berichtet:

Waldbrand Tag 3 in Hirschwang: Prognostizierter Wind bereitet große Sorge

Eine Reportage vom Einsatzort von gestern, Dienstag, könnt ihr hier nachlesen:

Heftiger Waldbrand NÖN-Lokalaugenschein in Hirschwang: Seit über 24 Stunden im Einsatz

NÖN.at hält euch über die weitere Entwicklung am Laufenden!