Hubert Czernin war im Raxgebiet berühmt-berüchtigt. Mit seinem Unternehmen „Magic Mountain“ hatte er große Pläne in Reichenau – geworden ist daraus jedoch nichts. Im Frühjahr diesen Jahres hat sich Czernin dann komplett aus der Marktgemeinde zurückgezogen, auch den Pachtvertrag für das Strandbad Edlach hat er überraschend aufgekündigt (die NÖN berichtete).

Jetzt soll der Unternehmer, laut ÖVP-Bürgermeister Johann Döller, am 1. Oktober verstorben sein. Was genau mit Czernin passiert ist, konnte er der NÖN aber nicht sagen. „Ich hatte so eigentlich nie viel persönlichen Kontakt mit ihm, eigentlich haben wir uns nur ein Mal gesehen. Wir haben meistens per Mail kommuniziert. Aber so eine Nachricht zu erhalten, ist immer sehr traurig. Er war ja noch nicht alt…“, so der Ortschef über Czernin.