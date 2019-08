Jahr für Jahr locken die Reichenauer Festspiele tausende Menschen in die Raxregion. Zur großen Freude der beiden Intendanten Renate und Peter Loidolt. Bei den Vorstellungen selbst ging aber vor allem im letzten Jahr nicht immer alles rund, weshalb sich das Ehepaar mit einer Botschaft im Programmheft an die Besucher richtete.

So sollen sich die Gäste sicher sein, dass sie ihren Sitzplatz in einem gewissen Tempo ohne fremde Hilfe erreichen oder man eine Vorstellungslänge bis zur Pause auch in der Mitte einer Sitzreihe aushalten kann.

Selbstverantwortung liegt bei den Gästen

Für den ein oder anderen war diese halbseitige Botschaft irritierend, in den Augen von Renate Loidolt aber dringend notwendig: „Das war mein wohlüberlegter Aufruf an alle Theatergäste als Reaktion auf 13 Notarzteinsätze in der Saison 2018!“ Immer wieder sei es durch diese Vorfälle zu Störungen und Unterbrechungen gekommen. Auch eingeschaltete Handys wären ein großes Problem gewesen. „Bei über 41.000 Besuchern wissen wir, dass nicht jeder Mensch einfach ist, aber wir können nicht die Verantwortung, die jeder Gast selbst für sich zu tragen hat, auf unser Personal abwälzen“, so Loidolt.