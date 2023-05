Einblick in die Welt des Festspiel-Theaters

Das Team der Festspiele Reichenau startete sein neues Vermittlungsprogramm für Schulen und interessierte Jugendliche. Mit dem 4. Jahrgang der Tourismusschule Semmering war die erste Schülergruppe im Theater Reichenau zu Gast. Rund 50 Schülerinnen und Schüler durften einen Blick hinter die Kulissen des Theaters werfen und bei einer Führung durch die Zuschauerräume, Foyers, Garderoben, Werkstätten und den Kostümfundus dabei sein.

Dramaturgin Angelika Messner, Geschäftsführerin Britta Kampert und die Technische Leiterin Tina Schmidt gaben Einblicke sowohl in das künstlerische Programm als auch in die Arbeitswelt am Theater und einem Festivalbetrieb. Als wichtigster Kulturbetrieb der Region möchten die Festspiele Reichenau damit den Dialog mit Zuschauern und Interessierten erweitern. „Wir wollen jungen Leuten aus der Region einen niederschwelligen Zugang ins Theater bieten und sie motivieren, mit uns Theaterschaffenden in einen Austausch zu treten“, so Dramaturgin Angelika Messner.

Um die Welt des Theaters auch für junge Besucher attraktiv zu machen, ergänzt das Vermittlungsprogramm die im vorigen Jahr eingeführten Jugendtickets, welche es unter 26-Jährigen ermöglicht, das Ticket um den halben Preis zu kaufen.

