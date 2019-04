Am Samstag wollten ein polnischer und ein rumänischer Wanderer von der Knofelebenhütte am Schneeberg über den Mittagsstein absteigen. Da sie den Weg nicht fanden, kehrten sie zur Hütte zurück. Die erschöpften Männer wurden von einer Mannschaft der Bergrettung Reichenau, die bis in die Nähe der Hütte zufahren konnte, abgeholt und mit dem Einsatzfahrzeug ins Tal gebracht.

Am Sonntag wollten drei Tschechinnen über den Teufelsbadstubensteig auf die Rax aufsteigen, konnten Jedoch in einer Höhe von etwa 1000m aufgrund des Schnees ihren Weg nicht fortsetzen. Da auch ein Umkehren nicht mehr möglich war, wurden die drei Frauen von der Polizei mittels Hubschrauber geborgen.