Floriani sollen ein neues Heim erhalten

Obwohl es der Wettergott nicht allzu gut mit den Feuerwehrmitgliedern meinte, durfte sich die Wehr aus Reichenau über zahlreiche Besucherinnen und Besucher bei ihrem heurigen Parkfest freuen. Der feierliche Rahmen wurde auch gleich für einige Ehrungen genutzt.

So wurden die langjährigen Mitglieder Peter Tisch (25 Jahre), Peter Schrammel und Rupert Taschner (beide 50 Jahre) von Bezirksflorianichef Josef Huber, Bezirksverwalter Michael Polleroß sowie Abschnittsfeuerwehrkommandant Thomas Rauch und Landtagsabgeordnetem Hermann Hauer vor den Vorhang gebeten. Ebenfalls geehrt wurden Feuerwehrtechniker Benedikt Steiner und Feuerwehrärztin Karin Assadian.

Im Rahmen der Festreden wurde auch das geplante Feuerwehrhaus angesprochen. „Die Pläne dafür stehen schon, doch die Finanzierung noch nicht“, so ÖVP-Bürgermeister Johann Döller. Rund zwei Millionen Euro kostet der Neubau, der in der Nähe der Mittelschule entstehen soll. Bei Projekten dieser Arte gelte nämlich eine Drittel-Finanzierung: jeweils ein Drittel wird von Land, Gemeinde und der Feuerwehr selbst übernommen. „Wenn es allerdings um solche Summen geht, kann die Wehr kein Drittel stemmen“, so Döller. Sobald die Finanzen geklärt seien, könne der Bau beginnen, hieß es.