Im Traditionscafé der Familie Scharfegger in Reichenau weht ein frischer Wind. Seit 1. August ist die 23-jährige Isabella Scharfegger die neue Inhaberin. Die Corona-Pandemie setzte einige Hebel in Gang und es kam zur Entscheidung für den Generationenwechsel.

Vor der Übernahme besuchte die Reichenauerin die Tourismusschulen Semmering und sammelte auch in Salzburg und der Schweiz gastronomische Erfahrungen. Ebenso im Familienhotel, dem Raxalpenhof, packte sie mit an, bevor sie letztlich das Café übernahm.

Geplant war das früher jedoch nicht: „Eigentlich sagte ich nach der Matura: Alles, nur nie ein eigenes Unternehmen!“ Doch bekanntlich kommt es oft anders als man denkt und die Freude an der Arbeit überzeugte schließlich: „Es ist jeder Tag auf seine eigene Art und Weise eine neue Herausforderung, aber an jedem Tag lernt man etwas dazu und was mir so gefällt, ist die Kommunikation mit den Gästen“, erzählt die Jungunternehmerin begeistert.

Ihren Alltag empfinde sie als sehr spannend, wobei sie auch Respekt davor habe. Sie betont: „Ich denke das gehört dazu, damit man nicht mit dem Kopf durch die Wand fährt.“

Das Konzept des traditionsreichen Cafés soll erhalten bleiben, jedoch soll beispielsweise das Getränke- und Speisenangebot aufgefrischt werden, um alle Wünsche zu erfüllen. Neben Scharfeggers Unterstützung im Service arbeitet sie mit zwei Konditorinnen, welche die Gäste mit hausgemachten Mehlspeisen verköstigen. Bekannterweise ist auch die Gastronomie eine Branche mit Schwierigkeiten und in Scharfeggers Fall besonders abhängig vom Wetter, doch sie präsentiert sich optimistisch und blickt freudig in die Zukunft: „Man muss schauen, dass man auch an Regentagen trotzdem irgendwo einen Regenbogen herzaubert.“