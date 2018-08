Er war ein Urgestein in der Raxgemeinde. Historiker und Autor Robert Pap schloss am Montag der Vorwoche für immer seine Augen. Der Schriftsteller wurde 93 Jahre alt.

Bücher waren schon in Jugendjahren die Leidenschaft von Robert Pap. Grund genug für ihn, selbst mehrmals zur Feder zu greifen. Hauptaugenmerk legte er dabei immer auf ortshistorische Themen. Im Jahr 1957 schrieb er sein erstes Buch. Anlass war damals die Erhebung Reichenaus zur Marktgemeinde.

„Damals bekam ich von der Gemeinde 3.000 Schilling. Mit diesem Geld kaufte ich mir dann eine Schreibmaschine, denn sonst hätte ich das Buch ja nicht schreiben können“, erzählte er damals den NÖN Neunkirchen. Und diese blieb bis ins hohe Alter sein ständiger Begleiter. Sein letztes Buch schrieb er mit 92 Jahren.

Am 21. August wird Robert Pap am Ortsfriedhof in Reichenau um 15 Uhr zur letzten Ruhe gebettet.