Klein, aber oho: Leben auf 19 m² im Tiny Haus

Mit der „Villa to go“ hat Harald Schmutzer ein Konzept für komfortables Wohnen auf minimaler Fläche geschaffen. Mit nur 19 m² Wohnfläche bietet das Tiny Haus, das derzeit in Prein an der Rax steht, eine voll ausgestattete Küche, ein Badezimmer und einen Wohnbereich mit einem clever integrierten Bett. Doch die wahre Innovation liegt in der Mobilität, da das gesamte Häuschen auf einem Anhänger steht und somit den Standort wechseln kann.

Schmutzer beschäftigt sich seit langer Zeit mit dem Wohnen auf kleinem Raum und hat circa zwei Jahre lang am ersten Modell der „Villa to go“ gearbeitet. Im NÖN-Gespräch erzählt er: „Meine Lebensgefährtin und ich haben versucht, viele Erfahrungen beim Bewohnen anderer Tiny Häuser zu sammeln, um gewisse Fehler in unserem Konzept zu vermeiden“. Die Tiny Haus-Manufaktur „Villa to go“ bietet ihr Musterhaus in Reichenau sogar zum Probewohnen an, denn eine solche Investition sollte gut überlegt sein.

Damit kann man einerseits ausprobieren, wie es sich anfühlt, in Einzellage auf kleinem Raum mit allem Drum und Dran zu wohnen, gleichzeitig kann man aber auch Ferien machen und das beeindruckende Panorama der Rax direkt vor der „Haustür“ genießen. „Dieses Modell kostet, so wie es hier steht, 65.000 Euro“, so Harald Schmutzer.

Innovative Lösungen zu finden, steht für Schmutzer quasi auf der Tagesordnung, denn „nix ist fix“, betont der Tiny Haus-Bauer, der auf jeden individuellen Wunsch seiner Kundinnen und Kunden eingehen möchte.

Für wen seine „Villa to go“ geeignet wäre? Nicht nur für Personen, die generell auf kleinerem Raum leben möchten, sondern auch für jene, die gerne einen günstigeren Zweitwohnsitz hätten. Der größte Pluspunkt sei jedoch die Mobilität des kleinen Häuschens.