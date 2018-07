Nach Brand: Scharfegger’s Café hat wieder geöffnet .

Nachdem es am Dienstag in der Küche des Scharfegger’s Café Reichenau zu einem Brand gekommen war, konnte Bernd Scharfegger, Geschäftsführer des Scharfegger’s Raxalpen Resort, nach kurzer Einsatzsperre bereits am Mittwoch den fortlaufenden Betrieb des Traditionshauses vermelden.