Neuer Service: Unterwegs mit dem Kultur- und Wander-Shuttle

Werbung

Vorhang auf – die Kultur meldet sich in den Wiener Alpen in Niederösterreich eindrucksvoll zurück. Mit dem kürzlich gestarteten Festival „mo zart“ in der Stadt Gloggnitz, dem „Kultur.Sommer.Semmering“ sowie den Festspielen Reichenau kommen kulturaffine Gäste in den Genuss eines hochkarätigen Programms.

Dieses lässt sich komfortabel mittels öffentlicher Anreise erreichen: Das Mobilitätsangebot wurde mit individuell buchbaren Kultur- und Wander-Shuttles erweitert. Bei der Abwicklung wird auf das bewährte Postbus-Shuttle-System vertraut.

Maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung des Projekts „Mobile Welterbe-Region“ beteiligt sind u.a. die Tourismusgemeinden Breitenstein, Semmering, Reichenau, Payerbach, Gloggnitz und Schwarzau im Gebirge. Das Angebot richtet sich dabei an Einheimische sowie Urlaubs- und Ausflugsgäste. Bereits gut angenommen in der Region wurde die verstärkte Frequenz bei den bestehenden VOR-Linien (341 und 342), die durch das Höllental und auf das Preiner Gscheid führen.

Regionale Mobilitätsoffensive

Der offizielle Startschuss für das neue Mobilitätsprojekt mit dem Postbus Shuttle erfolgte im Zuge einer Jungfernfahrt am Samstag, dem 11. Juni 2022. Neben regionalen Medien- und Interessenvertreter:innen überzeugten sich Irene Gölles (Bürgermeisterin von Gloggnitz), Christian Blazek (Obmann des Tourismusverbandes Semmering-Rax-Schneeberg), Hermann Doppelreiter (Bürgermeister Semmering), Mariella Klement-Kapeller (Geschäftsführerin der Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH), Engelbert Rinnhofer (Bürgermeister Breitenstein), Roland Kaspar (Gemeinderat der Gemeinde Schwarzau im Gebirge) und Gerhard Gstöttner (Projektleiter für das Mobilitätsprojekt von Seiten Postbus Shuttle) von der Qualität und Funktionalität des neuen Angebots.

Die Kultur- und Wander-Shuttles wurden via Postbus Shuttle-App gebucht. Ausgangspunkt war das Schloss Gloggnitz. Nach einem kurzen Get-together ging es für die Teilnehmer:innen der Jungfernfahrt in das Stadtzentrum zum Auftakt des Festivals „moz art“ mit den Berliner Symphonikern.

1) Shuttle (Reichenau – Payerbach – Breitenstein – Semmering) / Bedienzeitraum: 2. Juli bis 4. September 2022 (Mittwoch bis Sonntag)



Haltepunkte:

Reichenau: Raxalpenhof Prein, Knappenhof, Strandbad Edlach, Talstation Rax-Seilbahn, Parkhotel Hirschwang, Gasthof Kobald / Wartholz, Flackl-Wirt, Schloss Reichenau, Marienhof, Theater Reichenau

Raxalpenhof Prein, Knappenhof, Strandbad Edlach, Talstation Rax-Seilbahn, Parkhotel Hirschwang, Gasthof Kobald / Wartholz, Flackl-Wirt, Schloss Reichenau, Marienhof, Theater Reichenau Payerbach: Bahnhof Payerbach, Payerbacherhof, Looshaus

Bahnhof Payerbach, Payerbacherhof, Looshaus Breitenstein: Gasthaus Polleres, Bahnhof Breitenstein, Blunzenwirt

Gasthaus Polleres, Bahnhof Breitenstein, Blunzenwirt Semmering: Bahnhof Semmering, Südbahnhotel, Grandhotel Panhans, Passhöhe, Sporthotel



2) Shuttle (Gloggnitz) / Bedienzeitraum: 11. Juni bis 17. September bei 36 Veranstaltungen in Gloggnitz

Haltepunkte:

Gloggnitz: Bahnhof Gloggnitz, Dr. Karl Renner Museum, Dr. Karl Renner Platz, Schulzentrum, Schloss Gloggnitz, Schloss Stuppach



Detailinformationen zum Kultur- und Wandershuttle: www.semmering-rax.com/shuttle

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.