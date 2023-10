Podcasterin Franziska Singer startet neues, pikantes Projekt

Sie zählt zu den beliebtesten Stimmen Österreichs, wenn es um Podcasts geht: Franziska Singer. Die Schauspielerin, Kabarettistin und mittlerweile erfolgreiche Podcasterin hat auch Wurzeln im Bezirk Neunkirchen, genauer gesagt in Reichenau an der Rax. Die gebürtige Bayrin übersiedelte nach der Grundschule mit ihrer Familie in das Raxgebiet. Mittlerweile verlagerte sich ihr Lebensmittelpunkt aber wieder nach Wien, wo sie 2019 einen Podcast startete, der Platz zwei beim Ö3 Podcast Award 2021 belegte und den k.at Podcasts Award gewann. Mit der NÖN spricht sie über ihr neues Projekt und ihre eigenen Podcast-Anfänge.

Es war im Jahr 2018, als Franziska Singer erstmals in einen Podcast hineinhörte. „Ich habe damals viele Stunden im Zug verbracht. Stundenlang Musik hören wollte ich nicht. Ein Freund meinte deshalb zu mir, ich soll mir einen Podcast anhören“, erzählt die 37-Jährige, die sich damals noch fragte, was ein Podcast überhaupt ist. Das Themenfeld „True Crime“, das vor fünf Jahren im deutschsprachigen Raum noch nicht so vertreten war, hat es ihr sofort angetan: „Ich bin da voll reingekippt.“

Ein Jahr von Idee bis zur Umsetzung

Da es damals nur wenige True Crime-Podcasts in deutscher Sprache gab, war der Gedanke, einen eigenen zu machen, bei Singer schnell da. „Es hat dann aber noch ein Jahr gedauert, bis ich es tatsächlich verwirklichen konnte“, erzählt die 37-Jährige. Mittlerweile spricht Franziska Singer bei „Darf's ein bisserl Mord sein?“ in mehr als 160 Episoden über wahre Verbrechen, die rund um den Erdball stattgefunden haben. So geht es in einer etwa um eine Zwölfjährige, die gemeinsam mit ihrem Freund kaltblütig ihre Familie umbringt. In einer weiteren begibt sie sich auf die Spuren des mutmaßlichen Serienmörders Henri Landru.

In einer Podcast-Folge widmet sich Franziska Singer sogar einem bekannten Fall aus der Region: dem sogenannten Bleistiftmord in Wiener Neustadt. Dabei wurde ein Mädchen vergewaltigt und mit ihrem eigenen Bleistift erstochen. „Ich bin selbst ins BORG Wiener Neustadt gegangen. Da war es für mich bei der Recherche tatsächlich auch ganz interessant, die Ortsnamen zu lesen, bei denen ich mich auskenne.“ Spoiler: Gelöst wurde der Bleistiftmord bis heute nicht.

Es sind Geschichten, die den Hörern unter die Haut gehen. Den Humor verliert Singer, trotz der oft tragischen Schicksale, aber nie: „Ohne einen gewissen Humor könnte ich das nicht schon seit fast vier Jahren machen. Wenn man das alles nur ernst sieht, dann zieht einen das schon runter. Bei allem Respekt für die Opfer hilft ein bisserl Humor tatsächlich, das zu verarbeiten.“ Darum gibt es am Ende jeder Episode etwas „Schönes“, wie Singer sagt, das meist nichts mit den Fällen zutun hat.

Am 12. Oktober startet der neue Podcast "LiebesGeschichte". Foto: LiebesGeschichte

Von True Crime zur Geschichte der Sexualität

Ab 12. Oktober ist die Stimme der 37-Jährigen in einem neuen Podcast zu hören - und zwar „LiebesGeschichte“. In diesem geht es um die Geschichte der Sexualität. „Ich finde beide Themenbereiche, Geschichte und Sex, sehr interessant. Deshalb habe ich mir gedacht, dass man die vielleicht irgendwie verbinden kann“, so Singer über die Entstehungsgeschichte des Podcasts.

In Zusammenarbeit mit einer Historikerin recherchiert sie zu den verschiedensten Themen: „Wir haben schon jetzt eine lange Liste mit Geschichten, die sehr interessant sind. Aber man muss natürlich auch schauen, was man dazu findet. Bei den Geschichtsschreibern vor 2.000 Jahren ging es hauptsächlich um den Krieg. Julius Cäsar hat jetzt nicht großartig über sein Sexleben geschrieben.“

Der Podcast, der die Themen Liebe, Sexualität und Identität behandelt und in einen historischen Kontext setzt, soll die Community auch ein Stück weit sensibilisieren. Denn nach wie vor fällt es vielen schwer, offen über diese Themen zu sprechen. „Ich denke mir, wenn man hört, dass die Leute vor 3.000 Jahren das auch schon so gemacht haben, dann kann man vielleicht sagen, ich bin nicht so anders, wenn ich das auch mag“, ist Singer überzeugt.

Die erste Episode des neuen Podcasts „LiebesGeschichte“ ist ab 12. Oktober auf allen gängigen Streamingplattformen zum Download bereit.