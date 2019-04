Nicht nur ihre Marmeladen bestehen teils aus außergewöhnlichen Mischungen, auch die Schwestern selbst könnten unterschiedlicher nicht sein. Pamela und Kerstin Strohmayer haben sich als „Genuss-Geschwister“ nicht nur in der Region, sondern auch schon in England einen Namen gemacht. Beim internationalen Award „Dalemain Marmelade“ wurden fünf ihrer speziellen Marmeladen mit Silber und Bronze prämiert.

Wie aus einem Hobby eine wahre Leidenschaft wird, das hat das Geschwister-Duo Strohmayer vorgemacht. Begonnen mit Marmeladen, die sie an Freunde verschenkt haben, haben sie mittlerweile ein eigenes Gewerbe angemeldet und sind bei den verschiedensten Veranstaltungen vertreten.

"Drei Sorten wurden mit Silber ausgezeichnet"

So zum Beispiel auch beim Ostermarkt im Schloss Reichenau, wo sie stolz ihre neuesten prämierten Marmeladen präsentierten. „Wir haben dieses Mal 15 Sorten eingeschickt, drei davon wurden mit Silber ausgezeichnet, vier mit Bronze“, ist Pamela Strohmayer auf diesen Erfolg mehr als stolz. Das Besondere an dem Bewerb in England ist, dass die Marmeladen unbedingt eine Zitrusfrucht-Basis haben müssen. Eine Herausforderung für die Geschwister, die sie mehr als nur gerne annahmen. Denn allzu leicht ist es für Pamela und Kerstin Strohmayer nicht, den richtigen Geschmack zu treffen.

Denn „meine Schwester hat eine Fructoseintoleranz und kann die Marmeladen daher nicht selbst kosten“, erzählt Pamela über ihre Schwester, die früher als Haubenköchin arbeitete. Die Rollenaufteilung ist daher klar: Die eine kocht, die andere verkostet. Und so sind dann auch Kreationen wie „Winterorange“ oder „Blutorange-Mocca“ entstanden. „Diese beiden Sorten haben die Jury am meisten überzeugt, obwohl wir uns bei Blutorange-Mocca zunächst gar nicht sicher waren, ob wir sie überhaupt einschicken, weil Kerstin gemeint hat, sie schmeckt überhaupt nicht. Mir hat sie aber sehr gut geschmeckt und deshalb haben wir es einfach gewagt“, muss Pamela Strohmayer schmunzeln.

Insgesamt neun Marmeladen prämiert

In den vergangenen zwei Jahren wurden insgesamt neun Marmeladen der Genuss-Geschwister in England prämiert, fünf davon mit Silber, vier davon mit Bronze. Ein Wunsch der beiden Schwestern wäre es einmal, „Doppel-Gold“ mit einer ihrer Marmeladen zu holen. „Das ist dann die Beste aller eingeschickten Marmeladen und die wird dann in einem Delikatessen-Geschäft in London verkauft“, erzählt Strohmayer.

Doch bevor die nächsten Marmeladen nach England geschickt werden, steht am 6. Juli noch ein Kurs mit den beiden Schwestern an. Diese laden nämlich in den „Schauraum“ nach Neunkirchen zu einem Workshop ein, bei dem die Teilnehmer lernen, wie sie Marmeladen, Brot, Chutney oder auch Striezel ohne großen Aufwand zaubern. „Sozusagen ein ‚Perfektes Dinner‘ für Faule. Und außerdem verliert man bei uns die Angst vor Germteig“, lacht Strohmayer.

Wer die Geschwister aber noch vorher kennenlernen möchte, der hat beim Eingang zum Lainzer Tor in Wien die Möglichkeit. Hier findet jeden letzten Sonntag im Monat ein Markt statt.