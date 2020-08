Im April musste die Brian-Johnston-Hotelbetriebsgesellschaft Insolvenz anmelden und das von ihr betriebene Hotel Marienhof in Reichenau wurde geschlossen. Jetzt erwacht das geschichtsträchtige Hotel aus seinem kurzen Dornröschenschlaf.

Die Familie Pirker, Hoteliers in dritter Generation und erfolgreich mit dem „Moselebauer“ im kärntnerischen Bad Sankt Leonhard im Lavanttal, hauchen den ehrwürdigen Gemäuern als neue Pächter frischen Wind ein. „Es gibt eine familiäre Verbindung zu Willi Hübner, wir kennen das Haus bereits“, erzählt Margareta Pirker. Aktuell ist man dabei, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten zu erledigen, mit 1. September startet man den Betrieb. Großen Wert will man auf einen „persönlichen Touch“ legen, wie es Stefan Pirker formuliert. „Es ist ein wunderschönes Haus und es hat einen besonderen Flair“, beschreibt es Stefan Pirker, dessen Familie sich freut, mit dem Marienhof ein zweites Standbein zu haben. Nicht zuletzt aufgrund der Covid-19-Beschränkungen will man es behutsam angehen und setzt zu Beginn auf Seminare und Events von Firmen und Privatpersonen. „Individualgäste sind natürlich auch möglich. Aber zuerst wollen wir uns alle einspielen und kennenlernen. Für das kommende Jahr ist dann der Vollbetrieb geplant. Wir wollen uns jetzt auch nicht übernehmen“, erzählt Stefan Pirker. Ideen für das kommende Jahr hat der junge Hotelier genug. „Die alte Disco und Kellerbar möchten wir gerne wiederbeleben. Ein Fitnessraum wird ebenso eingerichtet“, lässt sich Pirker etwas in die Karten blicken. Im Restaurant ist unter anderem ein Show-Cooking vorgesehen. Und auch ein Anknüpfen an die Tradition des legendären Gastgewerbeballes kann sich die Familie Pirker vorstellen.

Das Hotel selbst ist mit seinen 54 Zimmern und Suiten kleiner als der Stammbetrieb in Kärnten. „Dort haben wir 200 Betten, hier 110 Betten. Aber Synergien kann und wird es geben“, freut sich Stefan Pirker.