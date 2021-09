Jetzt ist es offiziell: Das Theater in Reichenau hat einen neuen Pächter. Während sich ÖVP und SPÖ bei der Gemeinderatssitzung in allen Punkten rund um das Theater einig waren, äußerte FPÖ-Mandatar Franz Tisch seinen Unmut.

Seit zwei Jahren gibt es in Reichenau keine Festspiele mehr. Für die Gemeinde sowie die Kulturszene der Region ein harter Schlag. Diese Zeit will man jetzt aber hinter sich lassen. „Wir haben gemeinsam mit der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft (,NöKu‘) eine neue GmbH gegründet“, freut sich ÖVP-Bürgermeister Johann Döller. So hat die Gemeinde zukünftig mehr Mitspracherecht als bisher.

„Wir halten jetzt 26 Prozent und die ,NöKu‘ 74 Prozent“, erklärt er im NÖN-Gespräch die Aufteilung der Anteile der neuen Theater Reichenau GmbH. Laut Ortschef gibt es auch einen Fördervertrag mit dem Land, der die Festspiele künftig mit 460.000 Euro im Jahr unterstützen wird.

„Theater-Nutzung wird einfacher!“

Mit der Gründung der neuen GmbH ist die Gemeinde auch einem weiteren Ziel nähergekommen. „Die Nutzung des Theaters wird leichter werden. Es kann ganzjährig gemietet werden. Das war vorher auch möglich, allerdings nicht zu leistbaren Preisen“, so der Ortschef. Er betont aber auch, dass man keine Flohmärkte oder Ähnliches im Theater abhalten wolle: „Es sollen dann schon kulturelle Veranstaltungen sein“, erklärt Döller.

Thema der Sitzung war auch die Summe der Ablöse des neuen Spielraums sowie der Ausstattung an die Familie Loidolt, die die Festspiele in Reichenau aufgebaut hat. Hier hätten sich die Verhandlungen nicht gerade einfach gestaltet, man habe sich schlussendlich aber doch geeinigt. „Es wurde alles von Fachfirmen geschätzt und die bisherigen Förderungen wurden von der Summe abgezogen. Da wurde also nichts doppelt gefördert“, betont Döller. 400.000 Euro sind es, die an die Familie Loidolt gehen. „Das werden wir mit der Unterstützung des Landes bezahlen“, so der Ortschef.

Gegenwind bei den Abstimmungen rund um das Theater – es mussten fünf Punkte beschlossen werden – gab es von FPÖ-Gemeinderat Franz Tisch. Vor allem die Summe der Ablöse lag ihm im Magen. „Die 400.000 Euro sind schon eine enorme Summe. Dafür könnten wir viele Wege im Gemeindegebiet sanieren“, begründet er seine Enthaltung in diesem Punkt gegenüber der NÖN.

Sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit zeigt sich hingegen die SPÖ-Fraktion. „Wir wurden von Beginn an gut eingebunden. Auch unsere Vorschläge wurden angenommen und eingebracht“, gab es von SPÖ-Mandatarin Carina Reiter-Perner Lob für den überparteilichen Zusammenhalt rund um das Reichenauer Theater. Sie möchte sich im Besonderen bei ÖVP-Vizebürgermeister Michael Sillar für die Zusammenarbeit bedanken.