Weil er im Rahmen der Arzthaus-Eröffnung in seiner Rede zu einer fragwürdigen Formulierung gegriffen hatte, hagelte es in der Vorwoche Kritik an ÖVP-Landtagsabgeordnetem Hermann Hauer. Konkret hatte Hauer gesagt: „Wir bohren die Frauen von oben, von unten und von der Seite an, bis sie ,Ja‘ sagen“ und wollte sich damit auf das „Bohren harter Bretter“ und das gesamte Projekt beziehen.

Eine Formulierung, die in den Augen von SPÖ-Frauenvorsitzender Gerlinde Metzger und SPÖ-Bundesrätin Andrea Kahofer – Letztere wohnte der Eröffnung auch selbst als Gast bei – gehörig daneben ging. „Von einem Landtagsabgeordneten, zumal er auch noch in der Vertretung der Landeshauptfrau spricht, erwartet man sich eine Rede von inhaltlicher Kraft, nicht aber eine mit untergriffigen Kraftsprüchen!“

Etliche Gäste hätten sie, so Kahofer, auch auf diese „frauenfeindliche, unpassende Ausdrucksweise“ aufmerksam gemacht. „Das ist eines Politikers einer gesetzgebenden Körperschaft nicht würdig“, erklären beide.

Hermann Hauer: „War nicht meine Absicht!“

Hermann Hauer selbst macht keinen Hehl daraus, eine „unpassende Formulierung“ verwendet zu haben, wie er gegenüber der NÖN erklärt. Er bedanke sich daher bei Kahofer und Metzger, die ihn „darauf aufmerksam gemacht“ hätten, so Hauer.

Gleichzeitig wolle er sich bei allen, die er mit der Ausdrucksweise gekränkt habe, „aus tiefstem Herzen entschuldigen“, so Hauer. Nachsatz: „Wer mich kennt, weiß, dass das niemals meine Absicht ist.“ Den Vorwurf, seine Rede sei „ohne inhaltliche Kraft“ gewesen, weist er hingegen zurück: „Wer Dankesworte an die Gemeinde für das Engagement zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung, und Dankesworte an Caroline Fulterer für die Bereitschaft, diese Verantwortung zu übernehmen, als kraftlosen Inhalt bezeichnet, dem sei gesagt, dass ein Danke immer mit Kraft behaftet ist.“