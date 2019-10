Mit der Marietta und Friedrich Torberg-Medaille wurden die Intendanten der Festspiele Reichenau Renate und Peter Loidolt geehrt. Diese Auszeichnung wird von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien an Persönlichkeiten verliehen, die gegen Antisemitismus eintreten.

„Die Israelitische Kultusgemeinde sieht die herausragenden Leistungen von Renate und Peter Loidolt darüber hinaus vor allem auch darin, als sie mit ihrer Arbeit eine Renaissance der österreichisch-jüdischen Autoren bewirkt haben, die zum Teil schon in Vergessenheit geraten sind. Sie haben zahlreiche Prosa-Stücke dramatisieren lassen, unbekannte oder vergessene Stücke wiederaufgeführt und damit dem Theaterpublikum viele kulturelle Kleinode nähergebracht. Dafür und dass sie das Thema Judentum und Antisemitismus in vielen Stücken auf subtile Art den Besuchern vermittelt haben“, so Ariel Muzicant, Vizepräsident des Europäischen Jüdischen Kongresses, das unter anderem das Ehrenzeichen an die Familie Loidolt verlieh. „Die Thorberg-Medaille ist ein Preis für das Theater und diese Ehrung ist eine wunderbare Bestätigung unseres Schaffens“, bedankte sich das Intendanten-Paar.