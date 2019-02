Bereits in ihren Windelhosen hat Patricia Hillinger ständig getanzt. „Da gibt es sogar ein Video“, schmunzelt die 30-Jährige, die jetzt als Solo-Künstlerin „Patricia Hill“ durchstarten möchte. Ihre erste Single samt Video soll noch in diesem Jahr der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Als Zweijährige zog Hillinger mit Eltern und Geschwistern nach Reichenau, besuchte dort die Volksschule und danach das Gymnasium in Sachsenbrunn. Die Musik lag Hillinger schon immer im Blut. „Mit meiner Mutter habe ich immer ganz laut Musik gehabt, wenn wir alleine waren. Vor allem Lieder aus den 90ern. Sie hat mir damals die Rutsche zu meinem bisherigen Erfolg gelegt“, erzählt die Künstlerin. So hat sie bereits mit nur zwölf Jahren bereits vor einem Produzent und einer Band vorgesungen. Mit 17 Jahren hatte sie dann ihre ersten Live-Auftritte mit ihrer Band.

Vor tausenden Stars und Gästen gesungen

2014 dann ein besonders großes Highlight für Hillinger: Sie durfte in der VIP-Lounge des Eurovision Song Contest vor tausenden Stars und Gästen singen. „Das war ein unglaubliches Erlebnis. Das hat mich innerlich dann so angespornt, dass ich einfach eigene Songs machen wollte“, erzählt sie.

Und das hat Hillinger dann auch getan – und zwar in Zusammenarbeit mit unter anderem jenem Produzenten, bei dem sie mit zwölf Jahren vorgesungen hat. „Er hat mir damals eine CD mit fünf Liedern mitgegeben und die sind eigentlich nie erschienen, bis jetzt“, ist die Künstlerin glücklich. Vor allem der Stil der Lieder ist besonders – dieser erinnert sehr an die 90er und das ist auch gewollt. „Ich liebe diese Musik einfach“, taucht Hillinger immer wieder in die Vergangenheit ein. Am 2. März, 20.30 Uhr, ist „Patricia Hill“ im Café Stadler in Wiener Neustadt zu hören.