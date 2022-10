Neunkirchner auf großer Traktor-Fahrt durch Österreich

Dieses Gespann kennt man weit über die Grenzen der Stadt hinaus: Den langjährigen Stadtpfarrmesner Josef Nagl und seinen liebevoll gepflegten grünen Traktor Steyr T 180, im Volksmund wegen seiner 26 PS auch „Steyr 26“ genannt, Baujahr 1947.

Mit seinem Oldtimer unternimmt Nagl sehr gerne Ausfahrten in die nähere und fernere Umgebung, aber auch längere Touren – so war er dreimal bei der Traktor-Weltmeisterschaft über die Großglockner-Hochalpenstraße am Start und 2012 fuhr er gemeinsam mit Sohn Peter über 3.500 Kilometer nach Ostfriesland und zurück.

Von 4. bis 12. September war es nun wieder so weit: Josef Nagl machte sich mit Traktor und Wohnwagen auf den Weg. Das erste Ziel seiner Reise war der Besuch bei seinem Freund Petr Ptacek, Betreiber des Hotels „Schwabenwirt“ im Zentrum von Berchtesgaden, welches er nach zwei Tagen Fahrzeit planmäßig erreichte.

„Das hat mir gar nichts ausgemacht, ich war eh bei Schönwetter auch schon da.“

Nach einem Tag Aufenthalt ging es wieder nach Österreich, das nächste Ziel war bereits zum fünften Mal die Großglockner-Hochalpenstraße, doch um dorthin zu gelangen musste erst die Hochkönig-Bundesstraße bezwungen werden. Diese Etappe dauerte, wie geplant, einen Tag und der nächste Tag war der Königsetappe über die Glocknerstraße gewidmet. Das nebelige Wetter konnte Josef Nagl nichts anhaben: „Das hat mir gar nichts ausgemacht, ich war eh bei Schönwetter auch schon da.“

„Es war eine sehr schöne Tour, aber wahrscheinlich die letzte so große.“

Die Rückreise über Kärnten und die Steiermark hatte für den Traktor-Globetrotter aber auch noch einige Höhepunkte zu bieten: So geriet er völlig ungeplant am 10. September in Velden in ein Harley-Davidson-Treffen und wurde von hunderten Bikern wegen des kräftigen Auspuffschlags des Traktors herzlich begrüßt. Nach einem Besuch im Minimundus in Klagenfurt war die letzte alpine Bewährungsprobe der 1.438 Meter hohe Magdalensberg, wo es in der Nacht zuvor bereits geschneit hatte.

Insgesamt legte Nagl auf dieser Reise fast 1.000 Kilometer zurück. Sein Resümee: „Es war eine sehr schöne Tour, aber wahrscheinlich die letzte so große.“

