Neunkirchner Reise-Pionier Schwarzott ist 100 Jahre alt

Vor 100 Jahren gründete Friedrich Schwarzott mit 32 Jahren seine Firma mit vier Autobussen und sorgte für einen Linienverkehr von Neunkirchen nach Puchberg, Grünbach, Saubersdorf und Pitten.

15 Jahre später brachte der erfolgreiche Unternehmer sein erstes Reiseprogramm für Auslandsreisen heraus. Sechs Tage München kosteten damals 49 Schilling, acht Tage Venedig-Südtirol 195 Schilling. Der Betrieb hatte drei Autobusse, zwei Taxi und sechs Lkw. Der Aufstieg der Firma wurde 1939 kriegsbedingt unterbrochen. Nach dem Krieg 1945 startete Schwarzott mit umgebauten Lkws mit dem Linienverkehr von Neunkirchen nach Wien. 1967 verstarb der Firmengründer Friedrich Schwarzott 77-jährig. Er war nicht nur Fuhrparkunternehmer, er war für die ÖVP von 1945 bis 1964 Abgeordneter zum NÖ Landtag und von 1959 bis 1960 Mitglied des Bundesrates. In Würdigung seiner Verdienste wurde der Festsaal des WIFI Neunkirchen in „Friedrich-Schwarzott-Saal“ umbenannt.

Heute wird die Firma, bereits in vierter Generation, von den Geschäftsführern Markus Waclawek und seiner Mutter Gabriela Waclawek erfolgreich geführt.

Die Anschaffung modernster Reisebusse ist auch nach 100 Jahren oberstes Ziel. In den letzten 68 Jahren wurden 40 Neuwagen angeschafft und seit 1971 vermittelt das Unternehmen Tickets für Flüge in die ganze Welt. Aufgrund der großen Nachfrage an Kreuzfahrten wurde der Reisebürobereich 2015 um diesen Sektor erweitert.

