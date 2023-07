Das „wilde“ Gartenparadies im Schwarzatal

„In meinem Garten darf wachsen, was aufgeht“, sagt Elfriede Naglmeier mit Blick auf ihr grünes Paradies. Seit 17 Jahren kümmert sie sich liebevoll um den Garten ihres Lebensgefährten Erich Kogelbauer. Die NÖN kontaktierte sie, um ein ganz besonderes Schmuckstück zu präsentieren: eine 3,20 Meter große Sonnenblume.

Beim Lokalaugenschein lag die riesige Blume jedoch am Boden. „Der Wind hat sie geholt. Als ich in der Früh aus dem Haus bin und sie da liegen sah, dachte ich, mir kommen gleich die Tränen. Eine solche Sonnenblume habe ich zuvor noch nie gesehen“, so die rüstige 73-Jährige. Bei genauerem Blick durch den Garten lassen sich abseits der Sonnenblume aber noch mehrere Highlights entdecken. So gibt es neben dem Blumengarten eine eigene Ecke für Gemüse sowie eine Naschecke, bei der von Himbeeren bis Feigen nahezu alles zu finden ist.

In Elfriede Naglmeiers Garten darf wachsen, was wachsen möchte. Sogar die Deko im grünen Paradies stammt nahezu ausschließlich von ihr und ihrem Lebensgefährten. Foto: Tanja Barta

„Als ich vor 17 Jahren zu meinem Schatzl gekommen bin, war der Garten nackt“, muss Naglmeier, die als Kind in einem Haus mit Garten aufwuchs, schmunzeln. Die Liebe zur Natur hatte sie schon von Kind auf und so setzte das Paar ein Projekt nach dem anderen um, sogar eine „Natur im Garten“-Auszeichnung hängt am Eingangstor. „Wir haben uns hier alles selbst aufgebaut, teilweise auch mit Materialien, die von unseren Nachbarn einfach nicht mehr gebraucht wurden“, blickt die Gartenliebhaberin zurück.

Zudem ist das Schwarzauer Paar den Großteil des Jahres Selbstversorger. „Seit Mai habe ich keinen Salat gekauft, aber schön langsam geht er uns aus“, so die fröhliche Gärtnerin. Mit Kräutern und Blüten setzen die beiden außerdem die verschiedensten Essigsorten an.

Abseits der Sonnenblume entdeckte Naglmeier heuer eine weitere Besonderheit in ihrem geliebten Garten: eine Rose mit Doppelblüte.