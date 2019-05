Ein tolles Service wird den Radfahrern am 3. Juni beim Bahnhof Gloggnitz (Hofbauer Straße) und am 6. Juni beim Bahnhof Ternitz (F. Dinhobl-Straße) geboten. Im Rahmen der Radlreparaturtage kann man in der Früh (6:15-8:30 Uhr), auf dem Weg zur Arbeit oder in die Schule, sein Fahrrad abgeben, um kleinere Reparaturen und einen "Quickcheck" kostenlos auf Verkehrstauglichkeit durchführen zu lassen.

Nur die anfallenden Materialkosten müssen bezahlt werden. Die Räder können am Nachmittag (12:30-14:30 Uhr) oder am Abend (17-19 Uhr) von den Pendlern dann wieder in Empfang genommen werden. Möglich machen das die Klima- und Energie-Modellregion Schwarzatal und das Mobilitätsmanagement Industrieviertel im Rahmen der Aktion „Das Schwarzatal radelt“.

Unterstützt wird das Service von der Stadtgemeinde Gloggnitz und der Stadtgemeinde Ternitz. Durchgeführt werden die Reparaturen von Christoph Koglbauer von den "Wexl Trails" in St. Corona am Wechsel.