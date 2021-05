Im Hintergrund die Hohe Wand, grüne Halme, soweit das Auge reicht, das sichere Domizil für die Nacht im umgebauten Anhänger in Reichweite. Drinnen schaut es gemütlich aus: ein wärmendes Strohlager, Wassertank und Futter, und das alles zur freien Entnahme.

Kein Wunder, dass Andreas Speringers Hühner so viele Eier legen. Glücklich stapfen, stolzieren und flattern sie durch ihr Gehege, klettern die komfortable Holztreppe auf und ab, jedes auf seine Weise. Dreißig braune und weiße Hennen tummeln sich im friedlichen Nebeneinander auf geräumigen 80 Quadratmetern. Trotzdem ist eine von ihnen neugierig auf mehr und flattert über den Zaun.

Speringer hebt sie vorsichtig auf und streicht ihr sanft über die Federn. „Ich wollte immer etwas machen, was nicht jeder hat“, erzählt der Jungbauer im Gespräch mit der NÖN, während er seine Schützlinge stolz im Blick behält. Er habe sich für die Wanderhuhn-Haltung entschieden. Die Tiere hätten hier immer frisches Gras, weil der Platz alle paar Wochen wechsle. Seit 2020 leitet der gerade 20 Jahre alt gewordene Landwirt seinen eigenen Betrieb.

Nach der Matura in Wieselburg hat er sich auf Legehennen spezialisiert, daneben zieht er auch Masthühner und Hasen und baut Sonnenblumen und Getreide an. Derzeit biete er noch Ab-Hof-Verkauf an, „Step by step“ sei aber eine Vergrößerung angedacht.

Wie schnell der Plan zum Hofladen aufgehe, hänge auch vom Konsumenten ab, meint Speringer. Wenn sich der Absatz gut entwickle, werde er das Projekt in den nächsten Jahren verwirklichen. Derzeit leistet der engagierte Jungbauer seinen Zivildienst ab. Bei einer 50-Stunden-Woche bleibt ihm nicht viel Zeit, trotzdem arbeitet er fleißig an der eigenen Homepage. Irgendwann möchte er den Betrieb hauptberuflich führen, derzeit unterstütze er noch die väterliche Landmaschinenwerkstatt in Würflach. Besonders ideal für ihn: Er steht mit seiner Leidenschaft nicht alleine da...

Partnerin steht dem Landwirt zur Seite

Freundin Kathleen Rath hat ihren Traumberuf bereits mit 16 Jahren gefunden: „Ich habe nur nicht gewusst, ob ich den richtigen Bauern dazu finde“, schmunzelt sie mit einem liebevollen Seitenblick auf den ambitionierten Landwirt an ihrer Seite. Mit Rat und Tat werden die beiden von Onkel Michael Speringer unterstützt. Der erfahrene Landwirt hat viel Verständnis für den Wunsch des Neffen, „etwas Eigenes“ zu betreiben. Er habe daher Teile seiner betrieblichen Flächen in Gerasdorf abgetreten, damit dieser seine eigenen Ideen verwirklichen könne.

Beim Thema Hühnerhaltung hat der Landwirt jedenfalls einiges an Wissen und Erfahrung beizusteuern: „Die Hühnersprache gehört zu den am besten entwickelten Sprachen der Tierwelt, nur leider haben diese Tiere ein schlechtes Gedächtnis. Erlerntes behalten sie nur maximal zehn Tage, merken können sie sich nur zehn bis 15 Artgenossen“, erklärt er schmunzelnd, „sie haben also viel Abwechslung, treffen sie doch immer wieder neue Leute!“