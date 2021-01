„Ich freu‘ mich schon Vollgas!“ Matthias strahlt über das ganze Gesicht. Es sind Ferien, er ist mit seinen drei besten Freunden unterwegs, was kann schöner sein für einen Zehnjährigen?

Wer jetzt denkt, die Jungs sind auf dem Weg zum Spielplatz oder auf den nächsten Rodelhügel, täuscht sich. Seit fünf Jahren reservieren sie einen Ferientag für einen besonderen Zweck: Wie tausende andere Kinder in ganz Österreich bringen sie Segenswünsche für das kommende Jahr in die Häuser ihrer Heimatgemeinde und sammeln Geld für notleidende Menschen in der Ferne. Die NÖN darf Matthias, Bastian, Julian und Maximilian ein Stück dabei begleiten.

Drei Könige und ein „Stern“ machen sich gemeinsam mit ihrem Begleiter Lukas Picher auf den Weg: „So zeitig seid‘s unterwegs?“, eine ältere Dame winkt freundlich lächelnd von der anderen Straßenseite, „hoffentlich wartet der Regen noch ein bisschen“.

„Manche glauben, wir sammeln das Geld für uns. Aber wir spenden alles.“ Sternsinger Matthias

Die meisten Menschen seien erfreut über den Besuch der Sternsinger, erzählt Picher, „manche bleiben sogar auf der Straße mit dem Auto stehen und schauen“. Er begleitet die Gruppe mit Kassa, Kreide, Aufklebern und Info-Material. „Man macht den Menschen eine richtige Freude, viele sind allein und es tut ihnen gut, wenn sie mit jemandem reden können.“

Kurz nach acht Uhr früh klopfen die Kinder an die erste Tür: „Geduld – ihr dürft nicht vergessen, manche Leute sind ja am Samstag um diese Zeit noch im Pyjama“, tröstet Picher die Kinder, aber schon geht die Türe auf: Das Sprücherl sitzt – fast perfekt – bei der Premiere, ein kurzes Stocken nur, ein Seitenblick zu den Freunden – erleichtertes Aufatmen: Keiner hat etwas gemerkt. „Leider sollen wir heuer nicht singen“, bedauert Picher, „auch für die Sternsinger gelten die Corona-Richtlinien“.

In der Kassa raschelt der erste Schein: „Manche glauben, wir sammeln das Geld für uns“, erzählt Matthias, „aber wir spenden alles, auch wenn die Leute sagen, das gehört uns – wir geben alles in die Kassa.“ Etliche Häuser weiter und eine Stunde später gibt es heißen Tee zur Stärkung, auch der Sack mit den Süßigkeiten wird immer schwerer. „Wir warten schon auf die Schokobananen!“, Matthias und Bastian tauschen ein verschmitztes Lächeln aus.

Nach rund fünf Stunden sind sie wieder zurück in der Pfarre: Die Kassa ist voll, der Magen noch nicht. Im Saal sind schon die Tische gedeckt, es duftet nach Pizza – Pfarrer Wolfgang Berger steht seit Stunden in der Küche. Während sich die Kinder satt essen, zählt Lukas Picher die Spenden. „Schaut nicht gerade wenig aus“, Julian wirft einen anerkennenden Blick auf die Scheine und Münzen.

Dann wird der Naschsack auf den Tisch geleert und der Inhalt großzügig aufgeteilt: „Super, ich bin eh so eine Naschkatze!“, lacht Julian und packt mit leuchtenden Augen seinen Anteil ein. „Damit werde ich es mir auf der Couch gemütlich machen“, freut er sich auf den wohlverdienten Feriennachmittag...