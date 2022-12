Zirkus: „Manege frei“ in Payerbach

Werbung

Ein ungewohntes Bild zur Weihnachtszeit: Schon von Weitem fällt in den letzten Wochen aufmerksamen Beobachtern das große rote Zirkuszelt im Park vor dem Pavillon auf. Nun ist es soweit, der „Circo de Gomes“ hat seine Premieren-Vorstellung.

Hinter der Kassa begrüßt die Besucher ein bekanntes Gesicht. „Ich bin kurzfristig eingesprungen“, schmunzelt Bürgermeister Jochen Bous (ÖVP) – er verkauft am heutigen Premierentag die Eintrittskarten.

Von Artistin Alina bis Schlangenmensch Jerry

Der Geruch von Popcorn, Zirkusmusik, strahlende Kinderaugen: Schon am Eingang zum Zirkuszelt werden Kindheitserinnerungen wach. Wir öffnen den Vorhang und schlüpfen gemeinsam mit zahlreichen kleinen und großen Besuchern in das angenehm beheizte Zelt. Zirkusdirektor Roman Mandl de Gomes persönlich nimmt dort die Besucher in Empfang und führt sie zu ihren Plätzen.

Dann geht es auch schon los: Die Scheinwerfer gehen an und die erste Show beginnt. Artistin Alina betritt die Manege und beeindruckt das Publikum mit ihren Jonglierkünsten, Schlangenmensch Jerry bringt die Besucher mit seiner Beweglichkeit zum Staunen.

Zwischendurch sorgen die beiden Clowns Tina und Pawel und ihre zwei Pudel mit ihrer Tollpatschigkeit für Lacher bei Kindern und Erwachsenen.

Vom Kindheitstraum zum eigenen Zirkuszelt

Nach einer Stunde gibt es eine Pause, wir bekommen die Gelegenheit, kurz mit dem Zirkusdirektor zu plaudern: 1995 sei er selbst das erste Mal im Zirkus gewesen, 2018 habe er sich dann seinen eigenen Zirkus gekauft.

„Ich habe mir damit meinen Kindheitstraum verwirklicht“, verrät Roman Mandl de Gomes, „nach der Pause kommt die Mondnummer, das ist meine Lieblingsnummer!“ Man kann verstehen, warum: Artistin Carmen beeindruckt mit perfekter Körperbeherrschung.

Bis 8. Jänner hält der Zirkus noch in Payerbach.

