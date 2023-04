FF Puchberg: Fahrzeug vor Schrottplatz gerettet

Es war im Februar des Vorjahres, als die Freiwillige Feuerwehr Puchberg am Schneeberg eine Hiobsbotschaft erreichte: Das Tanklöschfahrzeug „TLF-A 2000“, Baujahr 1976, Speerspitze bei Brandeinsätzen im alpinen und unwegsamen Gebiet, wird aufgrund mehrerer Mängel kein „Pickerl“ mehr bekommen. Nach längerer Beratung entschied sich die Florianitruppe, alles daran zu setzen, um das wichtige Fahrzeug erhalten zu können.

Auf Initiative von Fahrmeister Franz Panzenböck wurde das Auto daher in unzähligen freiwilligen Stunden repariert sowie auch einer Grundrestauration unterzogen. Somit konnte das Fahrzeug heuer, knapp ein Jahr später, dem Gutachter vorgeführt werden – und erhielt einmal mehr eine gültige Prüfplakette.

„Es ist für alle eine große Freude, dass dieses Fahrzeug wieder für den Einsatz herangezogen werden kann. Speziell in unserer geografischen Lage ist es wichtig, ein hoch geländegängiges Löschfahrzeug zu besitzen, speziell in Anbetracht der zunehmenden Waldbrandeinsätze“, so Kommandant Michael Riegler: „Ein großer Dank gebührt den zahlreichen Helfern und Puchberger Betrieben, ohne deren Einsatz und Unterstützung ein solches Projekt nicht möglich gewesen wäre.“

