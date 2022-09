100 Jahre Niederösterreich: Die Stahlstadtretter

Die Ursprünge des Arbeiter-Samariterbundes in Österreich liegen in der Gründung des Arbeiter-Samariterdienstes im Jahr 1927, dieser wurde als deklariert sozialdemokratische Organisation nach den Februarkämpfen 1934 verboten. Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Arbeiter-Samariterbund Österreichs (ASBÖ) im Jahr 1947 in Wien neu gegründet.

Die Geschichte des Samariterbundes in Ternitz begann 1954, als die Gruppe am 8. Februar im Arbeiterheim gegründet wurde. Der erste Einsatz war schon am 14. Februar beim Ternitzer Schitag. Bereits im ersten Bestandsjahr fand die ASBÖ-Bundesübung in Ternitz statt, seit 1960 stand der erste Rettungswagen, der von der Firma Schoeller-Bleckmann kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, im Dienst. 1964 wurde in Pottschach eine eigenständige Gruppe gegründet, im gleichen Jahr fand die Bundeshauptversammlung in Ternitz statt. Als 1966 der ASBÖ Ternitz ein neues Fahrzeug erhielt, übernahmen die Pottschacher Samariter das alte.

Die nächsten Jahre waren für beide Gruppen von einer steten Aufwärtsentwicklung geprägt, die Zahl der Fahrzeuge stieg und die größte Errungenschaft der 1970er-Jahre war die Einführung des Sprechfunks. Immer wieder erreichten in diesen Jahren Trupps der beiden Samaritergruppen Spitzenplatzierungen bei Sanitätswettbewerben, was für den hohen Ausbildungsstand und die Motivation der Sanitäter spricht. Damals hatten die Ternitzer Samariter ihren Stützpunkt am Gemeindeweg und die Pottschacher neben dem ehemaligen Kino in der Pottschacher Straße.

Eine große Veränderung brachte das Jahr 1984: Zuerst wurden im Februar die beiden Samariterbund-Gruppen zusammengelegt und im April die neue Rettungsstelle im Stadtzentrum eröffnet. In diesem Jahr zeigt die Statistik etwa 2.500 Ausfahrten. Obmann der neuen Gruppe Ternitz-Pottschach war der damalige Stadtrat Erich Höller, ihm folgten Bürgermeister Herbert Feurer, Thomas Scharner, Stadtrat Franz Stix und aktuell Vizebürgermeister Christian Samwald.

Im Jahr 1994 konnte die Rettungsstelle noch um zwei weitere Räume erweitert werden, Ende der 1990er-Jahre wurden mit sechs Fahrzeugen im Durchschnitt 7.000 bis 8.000 Einsätze durchgeführt. 2004 wurde der Notruf an die Landesleitstelle „144-Notruf-Niederösterreich“ abgegeben und 2009 der digitale TETRA-Funk eingeführt. Nach einigen Jahren mit sinkenden Transportzahlen steigen die Zahlen wieder und erreichten im Vorjahr mit nach wie vor sechs modernen Fahrzeugen erstmals über 14.000 Einsätze. Die Ternitzer Samariter sind damit eine der größten ASBÖ-Gruppen in NÖ. Nachdem die Rettungsstelle aus dem Jahr 1984 den Anforderungen nicht mehr entsprach, wurde nach einer längeren Planungsphase 2019 die neue Rettungsstelle am alten Standort feierlich eröffnet.

