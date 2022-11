Spektakulärer Verkehrsunfall in der Halloweennacht in Gloggnitz .

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall ist es in der vergangenen Halloweennacht in Gloggnitz gekommen. Kurz nach 4 Uhr ging ein Notruf über einen schweren Verkehrsunfall in der Semmeringstrasse in Gloggnitz ein, bei dem drei Personen im Unfallfahrzeug eingeklemmt sein sollen.