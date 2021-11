Neuer Glanz im Südbahnhotel am Semmering

Eröffnet wurde das Südbahnhotel am Semmering 1882. Die Glanzzeiten des riesigen Komplexes gehören aber bereits seit vielen Jahrzehnten der Vergangenheit an. Immobilienunternehmer Christian Zeller möchte das aber nun ändern. Er kaufte das geschichtsträchtige Hotel und will dieses wieder in Betrieb nehmen.

Vor 45 Jahren wurde der Hotelbetrieb des Grand Hotels eingestellt. Lediglich der „Kultur.Sommer.Semmering“ brachte in den vergangenen Jahren mit kulturellen Veranstaltungen etwas Leben in die 18.000 Quadratmeter große Immobilie. Mit Christian Zeller gibt es nun jemanden, der dem Haus wieder Leben einhauchen möchte. „Das Südbahnhotel soll wieder als Hotel eröffnen. Dabei wird es einen Fokus auf Kulturveranstaltungen geben“, erklärte der Immobilienunternehmer gegenüber dem Wirtschaftsmagazin „Gewinn“.

Dass das Hotel dann doch so schnell verkauft wird, damit hat auch Semmerings ÖVP-Bürgermeister Hermann Doppelreiter nicht gerechnet. Die Freude ist aber dennoch sehr groß: „Wir sind sehr froh, dass das Haus einen neuen Eigentümer hat, von dem man weiß, dass er mit der Region verbunden und auch kulturaffin ist!“

Zeitplan ist derzeit noch nicht bekannt

Wann genau es mit dem Hotelbetrieb losgehen soll, darüber wollte man sich noch nicht äußern. „Es wäre unseriös, zu diesem Zeitpunkt etwas über den Zeitplan zu sagen. Man muss jetzt einmal sondieren, was alles in dem Haus gemacht werden muss. Jetzt beginnt einmal die intensive Planungs- und danach Behördenphase“, so Doppelreiter.

Glücklich über den neuen Eigentümer zeigte sich auch das Land, das Unterstützung „im Sinne einer aktiven Standort- und Regionalentwicklung im Rahmen der rechtlichen und budgetären Möglichkeiten“ zusagte, so Markus Redl von der „ecoplus Alpin GmbH“. Gedankt wurde auch dem bisherigen Eigentümer Richard Presl, der dafür sorgte, dass das Juwel des Semmerings bewahrt blieb.