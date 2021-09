Viel Fingerspitzengefühl fordern Neunkirchens Grüne bei den Rewe-Plänen, auf 10.000 Quadratmetern direkt an der B 17 drei Märkte zu errichten (die NÖN berichtete exklusiv). „Große Einkaufszentren und vor allem eingeschossige Handelsflächen stoßen immer mehr auf Widerstand, das Thema Bodenversiegelung und Bodenverbrauch wird in Österreich und NÖ immer intensiver diskutiert.

Den Handelsketten ist dies sehr wohl bewusst, und es gibt zahlreiche Beispiele in Österreich, wo neue Ideen hinsichtlich Bebauung, Überbauung, Reduzierung des Flächenverbrauchs und ökologische Maßnahmen umgesetzt wurden“, erklärt Grüne-Vizebürgermeister und Stadtentwicklungs-Stadtrat Johann Gansterer.

Er zielt darauf ab, dass die Art der Bebauung eine Frage ist, die im Bebauungsplan vom Gemeinderat festgelegt wird, hier geht es um die Widmungsart und die Bebauungshöhe. Auch die Frage einer guten Verkehrsanbindung, und zwar für alle Verkehrsteilnehmer – Fußgänger, Radfahrer und Autos – sei zu diskutieren. So soll Rewe bislang wenig Interesse zeigen, dort mehrgeschossig zu planen.

Gansterer: „Das NÖ Raumordnungsgesetz gibt uns als Stadt hier eine gute Möglichkeit, via Bebauungsplan Einfluss auf derartige Projekte zu nehmen, und wir sollten diese Möglichkeit auch nutzen“, verweist er auf laufende Gespräche mit Rewe. Dort hält man sich bedeckt: „An diesem Projekt wird zwar gearbeitet, es befindet sich jedoch in einem sehr frühen Stadium, weshalb wir derzeit noch keine Auskunft geben können ob und in welcher Form das Projekt umgesetzt werden kann“, so Thomas Gimesi.