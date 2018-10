Toller Erfolg für die Neunkirchnerin Jelena Maier beim diesjährigen Austrian Food Blog Award. Mit ihrem innovativen Rezept überzeugte die 31-Jährige die Fachjury und eroberte so den zweiten Platz.

Was für die Schauspielgiganten Hollywoods der Oscar, ist für Österreichs Foodblogger-Szene der Austrian Food Blog Award. In diesem Jahr ging die prestigeträchtige Preisverleihung in den INTERSPOT-Filmstudios in Wien über die Bühne. Mittendrin statt nur dabei war mit Jelena Maier auch eine Neunkirchnerin.

Mit ihrem veganen Foodblog „Schnabularasa.at“ eroberte die 31-Jährige die Herzen der Online-Community im Sturm, was mittlerweile über 26.000 Follower auf Instagram eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nun konnte Maier auch die renommierten Fachjuroren der Austrian Food Blog Akademie von ihren Kochkünsten überzeugen.

"Der Award ist eine Bestätigung für den Weg, den ich mit Schnabularasa gehe“Jelena Maier

Mit der außergewöhnlichen Kreation eines Marillenketchups belegte die Bloggerin in der Kategorie „Kreativ Einkochen – Marmelade, Sirupe und Co.“ den hervorragenden zweiten Platz. „Ich freue mich sehr über den zweiten Platz, vor allem wenn man bedenkt, dass es insgesamt mehr als 800 Einreichungen und damit eine starke Konkurrenz gegeben hat. Der Award ist außerdem eine Bestätigung für den Weg, den ich mit Schnabularasa gehe“, ist die Freude bei der passionierten Köchin riesengroß.

Überreicht wurde Maier der Award von Catrin Neumayer, die mit ihrem Foodblog „CookingCatrin“ als Vorreiterin der österreichischen Szene gilt und mit Auftritten in der Puls4-Show „Koch mit Oliver“ an der Seite von Starkoch Oliver Hoffinger landesweite Bekanntheit erlangte. Unter den rund 300 geladenen Gästen, die der Preisverleihung beiwohnten, war mit Schlagersänger Riko auch Maiers Ehemann, der seiner Frau die Daumen drückte.

„Seit ich 2016 mit Schnabularasa gestartet bin, unterstützt er mich dabei wirklich großartig. Wir sind mittlerweile wirklich ein tolles Team und ich glaube auch, dass er schon ein bisschen stolz auf mich ist“, schmunzelt die Foodbloggerin, von der in Zukunft sicher noch viele weitere leckere Rezepte zu erwarten sind.