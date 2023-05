Peischinger Maifest wurde regelrecht gestürmt .

Was für eine Veranstaltung! Von den Besuchern regelrecht gestürmt wurde das 42. Maifest der Peischinger Feuerwehr am Wochenende. Sowohl beim Konzert von „Echt Stark“ am Samstagabend als auch beim Frühschoppen am Sonntag waren kaum freie Plätze zu bekommen.