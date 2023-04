Riesenerfolg Kegelsport: Neunkirchen hat neue Champions!

Lesezeit: 3 Min Tanja Barta

Sie haben es geschafft: Loan Baumgartner, Fiona Steiner, Mia-Laura Baumgartner, Monika Lengauer, Eva Sajko, Maja Plavcak (hinten), Lea-Isabell Baumgartner, Julia Huber, Monika Nguyen und Thi Thu Hong Nguyen sind die Sieger der Champions League. Erste Foto: Tanja Barta

D as Damenteam des SK FWT Composites Neunkirchen schrieb am 2. April Vereinsgeschichte. Erstmals siegten die Keglerinnen in der Champions League.