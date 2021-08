Nachhaltige Energieressourcennutzung ist bei der Constantia Patz nicht nur ein Schlagwort, sondern gelebte Firmenphilosophie: In das neue Sonnenkraftwerk am Dach der Firma wurden 185.000 Euro investiert.

„Bei all unseren Projekten haben wirtschaftliche und umwelttechnische Aspekte den gleichen Stellenwert“, erklärt Rainer Huber, Geschäftsführer der Constantia Patz Ges.m.b.H. mit rund 400 Mitarbeitern, die Beweggründe. So auch bei der vor kurzem abgeschlossenen Investition in neue Produktionsanlagen und Hallen zur Fertigung von flexiblen Verpackungen für pharmazeutische Produkte unter Reinraumbedingungen.

Der zusätzliche Strombedarf sollte bestmöglich durch alternative Energieformen abgedeckt werden.

Schnell war für die Verantwortlichen des Betriebs klar, Sonnenenergie nutzen zu wollen, denn die Gegebenheiten für den Bau einer Photovoltaikanlage waren ideal. Nun schmücken 550 Solarmodule mit Ost-West-Ausrichtung die 2.000 Quadratmeter Dachfläche der neuen Hallen und liefern jährlich circa 200.000 Kilowattstunden umweltfreundlichen Strom. Dies entspricht dem Jahresverbrauch von etwa 55 Haushalten.

„Wir nehmen unsere Verantwortung für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und Energie sehr ernst“, bestätigt Ronald Piribauer, Umweltmanager und Projektleiter. „Die Aufstellung“, so Piribauer, „war problemlos. Die Anlage ist ein weiteres Prunkstück in unserem Werk, auch wenn sie nur von oben zu erkennen ist!“

Weitere Umweltprojekte sind fest in der Strategie des Unternehmens verankert und befinden sich bereits in der Planung, der Fokus wird hier auf die effizienteste Nutzung von Primärenergie gelegt.