Altendorf hat mit Thomas Zierhofer neuen Vizebürgermeister

Seit 2005 war Rupert Erlach Teil des ÖVP-Teams im Altendorfer Gemeinderat. In der letzten Sitzung des Ortsparlaments wurde diese Ära beendet: Mit Thomas Zierhofer hat ÖVP-Ortschefin Ulrike Trybus einen neuen Stellvertreter an ihrer Seite. Er wurde einstimmig gewählt.

„Ich freue mich, in so einem guten Umfeld im Gemeinderat gewesen zu sein. Wir haben gemeinsam, fraktionsübergreifend immer für die Zukunft von Altendorf gearbeitet, und ich bin mir sicher, dass das auch mein Nachfolger macht“, dankte Erlach seinen Gemeinderatskollegen für die Zusammenarbeit. Sein Nachfolger Thomas Zierhofer ist kein Unbekannter: Seit 13 Jahren ist er bereits im Ortsparlament. „Ich danke für das Vertrauen und die einstimmige Wahl“, so Zierhofer.

Danksagungen kamen zudem von Bürgermeister Ulrike Trybus: „Rupert Erlach war im Gemeinderat stets ein Teamplayer, der das Wohl der Gemeinde und die Zukunft an erste Stelle gestellt hat. Thomas Zierhofer wird diesen Weg weiterverfolgen, da bin ich mir sicher.“ Die langjährige Dienstzeit von Erlach hinterlasse eine deutliche Spur an Erfolgen und Errungenschaften, die das Leben in Altendorf positiv geprägt hätten, so Trybus.

Durch den Rückzug von Erlach kam es innerhalb der ÖVP aber zu einer weiteren Veränderung: Manuel Peinsipp wurde als neuer Mandatar angelobt.