Die Gemeinde Edlitz hat einen neuen Vizebürgermeister. Wie Bürgermeister Manfred Schuh (ÖVP) der NÖN am Telefon bestätigt, legte Rupert Trimmel sein Amt aus persönlichen Gründen nieder. Er scheidet auch aus dem Gemeindevorstand aus, als "einfacher" Mandatar bleibt er dem Gemeinderat jedoch erhalten.

In einer Gemeinderatssitzung am Montagabend wurde Jugendgemeinderat und ÖVP-Gemeindeparteiobmann Thomas Ernst zunächst mit allen Stimmen in den Gemeindevorstand entsandt, schließlich wurde er seitens der ÖVP auch als Vizebürgermeister vorgeschlagen.

ÖVP-Obmann Thomas Ernst ist neuer Vizebürgermeister. | NÖN.at, Philipp Grabner

Ernst wurde mit 13 von 15 Stimmen zu diesem gewählt. "Er ist für dieses Amt prädestiniert, verfügt über ein gutes Netzwerk und wird für mich als Bürgermeister sicher auch eine größte Stütze sein", freut sich Bürgermeister Manfred Schuh schon jetzt auf die künftige Zusammenarbeit.

Bürgermeister Manfred Schuh: "Thomas Ernst wird eine große Stütze für mich sein!" | NÖN.at, Philipp Grabner

Mehr zur Rochade, wie Rupert Trimmel seinen Rückzug begründet und was Thomas Ernst in seiner neuen Funktion alles vorhat - die NÖN berichtet in der kommenden Print-Ausgabe ausführlich, auch im E-Paper!