Schon einmal gab es in Rohrbachgraben, einer Katastralgemeinde von Puchberg am Schneeberg, einen See, Aufzeichnungen belegen dies. Warum er allerdings vor etwa 250 Jahren verschwand, ist bis heute ungeklärt.

Fakt ist jedoch: Der Schneeberg bekommt seinen See zurück! Verantwortlich dafür ist Friedrich Josef Bleier, der vor allem als Betreiber und Chef des Freizeitresorts „Marias Land“ bekannt ist. Fünf Jahre nach behördlicher Genehmigung gab er in der Vorwoche den offiziellen Startschuss für ein ganz besonderes Projekt: Die Errichtung eines Sees in Rohrbachgraben. „Ziel ist es, den See ab 30. September zu befüllen, nach einer möglichst kurzen Bauzeit, spätestens Ende Oktober.

Nach rund einem Monat sollte der See dann voll sein, und auch der erste Fischsatz von Seesaibling und Seeforelle feierlich in das neue Gewässer entlassen werden können“, gibt Bleier der NÖN einen Einblick in den Zeitplan. Neben der Funktion als Fischerei- und Angelgewässer sowie einer ökotouristischen Attraktion soll das offene Gewässer auch Flora und Fauna im Schneebergland bereichern.

Gemeinde sieht in See touristische Belebung

Lob für das Projekt gibt es jedenfalls von Puchbergs Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ): „Der See von ,Marias Land’ wird sicherlich eine besondere Attraktion und ein weiterer wertvoller Diamant im touristischen Angebot und Lebensraum der Gemeinde Puchberg“, ist er überzeugt. Und auch ÖVP-Tourismusgemeinderat Martin Hausmann stößt ins selbe Horn: Der See könne eine weitere Belebung für die ganze Region sein.

Vor drei Jahren war das Projekt kurzfristig infrage gestellt worden, als im Zuge eines Gewässer-Monitorings der NÖ Landesregierung eine Verschlechterung der Wasserqualität in Rohrbach unterhalb des Dorfes festgestellt wurde. Mit der Fertigstellung des Kanals sei die hervorragende Wasserqualität aber wieder gesichert, so Friedrich Josef Bleier, der sich vor allem bei der Marktgemeinde Puchberg für die rasche Errichtung des Kanals bedankt.