Sprengdiensteinsatz nach Unwettern.

Im Rahmen einer Routinekontrolle nach den Gewittern der letzten Tage wurde durch Peter Groß, Inhaber der Schi- und Bergsteigerschule Schneeberg, dieser Tage festgestellt, dass sich in der Katastralgemeinde Rohrbachgraben, Marktgemeinde Puchberg am Schneeberg, oberhalb des markierten Wanderweges zur Hengsthütte eine größere Felsschuppe sowohl durch die Starkniederschlagsereignisse der letzten Tage und Wochen, wie auch durch die Wurzeln einer Föhre gelockert hat und auf den Wanderweg und Klettersteig zu stürzen droht. Das berichtet die Plattform "Einsatzdoku.at" in einer Aussendung.



Der sofort verständigte Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ) veranlasste wegen Gefahr in Verzug die Sperrung des Wanderweges, ebenso wurde der benachbarte Grundeigentümer Friedrich Bleier informiert.

Nach Rücksprache mit dem örtlich zuständigen Feuerwehrkommandanten der FF Rohrbach im Graben, der gleichzeitig Unterabschnittsfeuerwehrkommandant ist, war klar, dass diese Gefahrenstelle unverzüglich zu beseitigen ist.



Die abzusprengende Felsschuppe hatte ein Gewicht von etwa 22 Tonnen und rund 10 m³. Aufgrund der Abmessungen wurde festgelegt, zwei Bohrlöcher mit einer Tiefe von 0,5 m zu bohren. Die Gesamtmenge von 2,5 kg gelatinösem Sprengstoff „Austrogel“ wurde gleichmäßig auf die Bohrlöcher und in den Felsspalt verteilt und die fünf Ladungen jeweils mit einem elektrischen Sprengzünder bestückt.



Nach Kontrolle der Sprengstelle konnte das dritte Sprengsignal gegeben werden und das zufriedenstellende Sprengergebnis durch die eingesetzten Kräfte besichtigt werden. Die Nacharbeiten an der Sprengstelle (händische Räumung des kleinstückigen Hauwerks und lockerer Steine in der Felswand) wurde von den Sprengbefugten und von Peter Groß und Günther Pollanz durchgeführt und konnte somit die Sperre des Wanderweges und des Klettersteiges wieder aufgehoben werden.