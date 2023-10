Mutmacher in Buchform: HTL-Professorin als Autorin

Susanne Hackstock führt ein Doppelleben. Tagsüber unterrichtet die 32-Jährige Mathematik, Physik und Informatik an der HTL Wr. Neustadt, abseits ihres Brotberufs betätigt sich die Grünbacherin kreativ – und das auf den verschiedensten Ebenen. Aus einer ihrer Leidenschaften, dem Schreiben, ist nun ihr bereits zweites Buch entstanden. „Serendipität“ heißt es, veröffentlicht über die Plattform „story.one“.

Die 17 Kurzkapitel handeln vom zufälligen Treffen zwischen einer jungen Frau und einem älteren Mann. Eine Begegnung, die tatsächlich stattgefunden hat: „Das Buch ist schließlich fast so etwas wie eine Eigenreflexion geworden“, analysiert Hackstock ihr Werk.

Dem Leser und der Leserin will Hackstock gleich mehrere Dinge mit auf den Weg geben. „Es geht darum, mutig zu sein, sich mit der Schönheit des Lebens auseinanderzusetzen und sich selbst besser kennenzulernen.“ Auf den knapp 75 Seiten schneidet die Hobbyschriftstellerin daher etliche Bereiche an: neben der Gleichberechtigung von Frau und Mann sind auch der Klimaschutz sowie die mentale Gesundheit zentrale Themen. „Geplant hatte ich eigentlich nur einen Dialog, geworden ist es ein sehr persönliches Werk, in denen ich meine Werte beschreibe“, fasst die 32-Jährige zusammen. Ihr Publikum will Hackstock damit inspirieren: „Es gibt immer eine Perspektive, wenn man sich traut und über seinen Schatten springt!“

Den Schreibprozess begleitet haben eine Freundin sowie Susanne Hackstocks Mutter. „Sie haben das Buch auch als Erste gelesen und mir Feedback gegeben“, zeigt sich die Grünbacherin dankbar für die Unterstützung. Ein drittes Buch kann sie sich gut vorstellen – das zentrale Thema? „Die Liebe, die ist immer sehr zentral bei mir!“

Das Buch ist über den ISBN 9783710860461 erhältlich, außerdem verlost die NÖN zwei Exemplare. Schicken Sie dazu ein E-Mail (Betreff „Serendipität“) mit Name und Adresse an redaktion.neunkirchen@noen.at