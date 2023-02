Rosenmontag gefeiert: Großer Faschingsumzug in Gloggnitz

Der Faschingsumzug mit dem Prinzenpaar Julia und Matthias an der Spitze lockte hunderte Besucherinnen und Besucher in die Alpenstadt. Nach dem Umzug wurde dann in der Stadt weitergefeiert, so manchen verschlug es zu späterer Stunde noch ins Gasthaus Leinfellner in Enzenreith, wo der traditionelle Jungbauernball der Landjugend stattfand.

