Das Rote Kreuz Neunkirchen geht neue Wege: Am 20. Juli öffnet in der Fabriksgasse, im ehemaligen Spielzeuggeschäft Wallinger, ein sogenannter Henry Laden des Roten Kreuzes. In der „Second Hand Boutique“ sollen künftig gebrauchte Kleidung, Schuhe, Taschen, aber auch Bücher, DVDs oder Geschirr zu günstigen Preisen verkauft werden. Der Erlös wiederum fließt in andere Projekte des Roten Kreuzes.

Bezirksstellengeschäftsführer Horst Willesberger ist überzeugt, dass der Laden Anklang finden wird: „Der Henry Laden hat großes Potenzial hier in Neunkirchen und zeigt einmal mehr, was das Rote Kreuz noch leistet, außer Blaulicht und Einsätze.“ Vorerst hat das Geschäft freitags, samstags und montags geöffnet, Spenden werden allerdings bereits jetzt in der Rot Kreuz-Bezirksstelle angenommen. „Wir wollen unseren Kunden Qualität bieten, trotz Second Hand“, erklärt Henry Laden-Mitarbeiterin Sandra Tür: „Daher ist es wichtig, dass die gespendeten Artikel noch gut erhalten sind.“

Mit diesem Projekt könne man auch der Wegwerfgesellschaft ein Stückchen entkommen, glaubt Willesberger: „Dabei sind viele nicht mehr gebrauchte Dinge noch lange nichts für die Mülltonne.“ Sein Appell: Nicht wegwerfen, sondern zum Roten Kreuz bringen!