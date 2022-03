Rot-schwarzer Appell für Frieden und Solidarität

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine machte ÖVP-Bezirksparteiobmann Hermann Hauer am Samstagvormittag auf die vom Land ins Leben gerufene Plattform „Niederösterreich hilft“ aufmerksam. Neben seiner Landtagskollegin Waltraud Ungersböck, die wegen ihrer Corona-Erkrankung absagen musste, hatte er auch FPÖ-Abgeordneten Jürgen Handler und SPÖ-Abgeordneten Christian Samwald zu dem Fototermin eingeladen.

Letzterer nahm das Angebot „dankend an“, wie er sagte – denn: „Auch wenn wir politisch manchmal verschiedener Ansicht sind, so sind wir beide glücklich, das in einer Demokratie auch ordentlich austragen zu können.“ Ihm sei es wichtig, „ein gemeinsames Zeichen für den Frieden zu setzen, denn Krieg kann niemals die Antwort sein“, so Samwald.

Ganz ähnlich äußerte sich Hauer: „Ich halte es für ein wichtiges Zeichen, sich überparteilich klar für den Frieden auszusprechen und gerade jetzt auch auf die Initiative des Landes aufmerksam zu machen. Jetzt ist Solidarität gefragt, und zwar in allen Lebenslagen", so Hermann Hauer.

Neue Aktion soll Hilfe koordinieren

Die Aktion „Niederösterreich hilft“ hatte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gestern, Freitag, zusammen mit ihren Regierungspartnern Franz Schnabl (SPÖ) und Gottfried Waldhäusl (FPÖ) vorgestellt. Wer die Menschen in der Ukraine mit Sach- oder Geldspenden unterstützen will oder Betten und Unterkünfte zur Verfügung stellen will, erhält online entsprechende Auskünfte.

Hier geht es zur Homepage von „Niederösterreich hilft“: https://land-noe.at/noe/Noe-hilft2.html

