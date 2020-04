„Die gegenwärtige Covid-19-Pandemie stellt ganz Österreich vor neue Herausforderungen“, sagt der Präsident des Rotary Club Neunkirchen, Franz Seiser. „Wir sind uns unserer Verantwortung als Service-Club bewusst und sehen es als unsere Aufgabe, nun jene Menschen, Organisationen und Unternehmen im Bezirk Neunkirchen zu unterstützen, die in dieser herausfordernden Zeit dafür sorgen, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen aufrecht bleibt.“

Gemeinsam mit der NÖN Neunkirchen werden in den kommenden Wochen an ausgewählte Organisationen und Unternehmen Schutzmasken vergeben und präsentiert.

Unterstützt vom Medizintechnik-Vertriebsunternehmen Medikus ist es dem Rotary Club Neunkirchen gelungen, insgesamt 1.000 Stück Schutzmasken der Klasse FFP2 zu organisieren. Die Masken vom Hersteller 3M werden an ausgewählte Institutionen im Bereich der Alten- und Krankenpflege, der Sozial- und Lernbetreuung sowie an Ärzte und auch Unternehmen (maximal zehn Mitarbeiter) im Bezirk Neunkirchen vergeben, die mit den Masken die Gesundheit der Mitarbeiter, der Kunden und der Lieferanten schützen.

Anfragen können per Mail an neunkirchen@rotary.at unter Bekanntgabe des Firmennamens, des Standorts, der Anzahl der Gesamtmitarbeiter sowie der Kontaktdaten gestellt werden.

Genaue Kriterien für die Vergabe

Über die Zuteilung entscheidet der Zeitpunkt der Anfrage sowie die vollständige Erfüllung der Kriterien. Die Zuteilung erfolgt ausschließlich an Unternehmen mit Firmensitz und Standort(en) im Bezirk Neunkirchen mit direktem Kundenverkehr und Produktionsbetrieb im Bezirk. Die Gesamtmitarbeiteranzahl darf zehn nicht überschreiten. „Maskenanfragen für die Privatnutzung können leider nicht berücksichtigt werden.“, erklärt Seiser die Details. „Wir freuen uns auch, dass wir die NÖN Neunkirchen als Partner für diese Aktion gewinnen konnten“, so Seiser. „Die Zusammenarbeit mit Medien ist gegenwärtig extrem wichtig, damit die Information gut aufbereitet und zielgerichtet an die Bevölkerung kommt.“