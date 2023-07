Aspanger Teichfest feierte nach Jahren großes Comeback

Den Frühschoppen am Sonntag gestaltete die Musikkapelle Aspangberg-St. Peter, den Festausklang umrahmten „Die Kreinis“. Am Freitagabend hatten das „Trio 5/4“ und „Die Legrus“ den Dämmerschoppen gestaltet. Am Sonntag konnten Ortsstellenleiter Thomas Dienstl und Bezirksstellenleiter Gregor List u. a. Landtagsabgeordneten Hermann Hauer, die Bürgermeister Doris Faustmann und Bernhard Brunner, Bürgermeister a. D. Hans Auerböck, Vizebürgermeister Josef Reichmann, Rot Kreuz-Vizepräsident Werner Kraut, RK-Bereichsgeschäftsführer Thomas Pointner und viele andere mehr begrüßen.